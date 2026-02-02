Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Barış Murat Yağcı gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, Türkiye'ye dönerken havalimanında gözaltına alındı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden Barış Murat Yağcı bugün öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında dün 11 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, bugün öğle saatlerinde Türkiye'ye döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı. Yağcı, işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
