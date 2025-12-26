Haberler

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 20 şüpheli, çeşitli suçlamalarla adliyeye sevk edildi. Operasyonda kokain ve esrar ele geçirildi, sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan'ın olduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'fuhuşa teşvik etmek' suçlarından 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Haklarında arama ve el koyma kararı bulunan şahıslara yönelik bugün İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 20 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi. Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan olduğu öğrenilirken şüphelilerden sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, gözaltına alınan diğer isimlerin Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt olduğu bilgisine ulaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin, savcılıkta ifade vermesi bekleniyor. - İSTANBUL

