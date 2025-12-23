Haberler

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz adliyeye sevk edildi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Umut Evirgen ve eğlence mekanı işletme müdürü Yaşar Koz, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz, gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İfade işlemleri tamamlanan Umut Evirgen ve Yaşar Koz, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3-sayfa
