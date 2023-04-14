Uyuşturucu satıcısına 12 yıl 6 ay hapis 25 bin TL ceza

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada S.A. hakkında ticari maksatla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada S.A. hakkında ticari maksatla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S. A. hakkında yürütülen soruşturmada işlemiş oldukları uyuşturucu madde ticareti (bonzai) suçundan Düzce 1.Ağır Ceza mahkemesine kamu davası açıldı. Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucu S.A. hakkında ticari maksatla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - DÜZCE