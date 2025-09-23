Haberler

Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapaklı'da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan uyuşturucu madde satıcısı N.Y., mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra cep telefonu ve nakit para da ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan bir uyuşturucu madde satıcısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yaşanan olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından N.Y., M.Ş. ve R.G.'nin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda 3 adet peçete olarak adlandırılan uyuşturucu madde, 1 adet cep telefonu, 5 bin 125 TL ve 2 adet makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıstan N.Y. isimli zehir taciri emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Dünyanın gözünü çevirdiği oturumda prompteri bozuldu
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.