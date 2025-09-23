Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan bir uyuşturucu madde satıcısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yaşanan olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından N.Y., M.Ş. ve R.G.'nin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda 3 adet peçete olarak adlandırılan uyuşturucu madde, 1 adet cep telefonu, 5 bin 125 TL ve 2 adet makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıstan N.Y. isimli zehir taciri emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. - TEKİRDAĞ