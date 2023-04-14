Uyuşturucu satıcılarına 25 yıl hapis 50 bin TL para cezası

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan iki zanlıya toplam 25 yıl hapis cezası ile 50 bin lira para cezası verildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan iki zanlıya toplam 25 yıl hapis cezası ile 50 bin lira para cezası verildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında A. U. ve T. Ö. hakkında işlemiş oldukları uyuşturucu madde ticareti suçundan Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı. Yapılan yargılama sonucunda A. U. ve T. Ö. hakkında ticari maksatla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan her iki şahsa ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası toplamda 25 yıl ve 25'er bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira adli para cezası verildi. - DÜZCE