- Uyuşturucu operasyonunda şehit olan Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı Osmaniye'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda, ateş açılması sonucu şehit olan Astsubay Hasan Bozkurt, memleketi Hatay'da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

- Uyuşturucu operasyonunda şehit olan Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı

HATAY - Osmaniye'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda, ateş açılması sonucu şehit olan Astsubay Hasan Bozkurt, memleketi Hatay'da gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, ateş açılması sonucu Teğmen Şule Erdoğdu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Baysal yaralandı. Yaralı askerler Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak Astsubay Hasan Bozkurt kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 3 çocuk babası Bozkurt için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından Bozkurt'un naaşı, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderildi. Şehidin cenazesi Yeşilköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kum Yığını mezarlığına defnedildi. Tören sırasında şehidin yakınları ayakta durmakta zorlandı.

(Nİ-UMT-SO-Y)