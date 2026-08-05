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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Adliyede

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Adliyede
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Samsun’da polisin düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da polisin düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında kent genelinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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