Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Adliyede
Samsun’da polisin düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun'da polisin düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında kent genelinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı