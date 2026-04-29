Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde 4 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

