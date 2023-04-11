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Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kilo 800 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kilo 800 gram uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ereğli Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyon neticesinde 1 kilo 800 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. E.A., S.A. ve T.A. isimli şüpheli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.A, S.A. ve T.A. isimli şüpheli şahıslar mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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