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Uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
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Şanlıurfa’nın Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 8 gram sentetik kannobinoid ile 2 bin 198 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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