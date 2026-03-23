Haberler

Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli kovalamacada kıskıvrak yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisten kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısı ve müşterisi kıskıvrak yakalandı. Evinden yüzlerce uyuşturucu hap ve paketlenmiş marihuana ele geçirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir şahsın zehir ticareti yaptığını saptadı. Kimlik tespiti sonrası harekete geçen ekipler, 18 Mart günü şüpheli A.R.N.'nin (18) bulunduğu aracı takibe aldı. Durdurulan araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan A.R.N. ve yanındaki M.Ç. (35), kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Şüpheli A.R.N.'nin ikametinde yapılan incelemelerde; 695 adet sentetik hap, satışa hazır halde paketlenmiş 263 adet marihuana, 4 hassas terazi ve 17 bin 400 TL ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, araçtaki M.Ç.'nin uyuşturucu madde satın almak amacıyla A.R.N. ile sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği ve bu sebeple buluştukları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç., "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan dosyasının ikmalen gönderilmesi şartıyla adli makamlarca serbest bırakıldı. TCK 188 (Uyuşturucu madde imal ve ticareti) suçundan adliyeye sevk edilen A.R.N. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı

Taraftarı yıkan gelişme! Osimhen'de korkulan oldu
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası

Trump'ı çileden çıkaracak görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haribo hakkında soruşturma

Haribo hakkında soruşturma! Suçlama hayli ciddi
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

Yolcu otobüsünde skandal görüntü
Arbeloa'nın ceketi olay oldu

Olay olan ceket!
Haribo hakkında soruşturma

Haribo hakkında soruşturma! Suçlama hayli ciddi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi

Aleyna, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti

Aleyna ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketine dikkat