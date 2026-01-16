Haberler

İstanbul ve Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 33 adrese operasyon talimatı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçuna karıştıkları belirtilen 23 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muş'ta operasyon talimatı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik toplam 23 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muş'ta adreslere operasyon talimatı verildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, birçoğu sokak satıcısı olduğu tespit edilen toplam 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimat verildi.

İstanbul ve Muş'ta çeşitli adreslere operasyon talimatı

Talimat doğrultusunda, İstanbul'un, Esenyurt, Büyükçekmece, Güngören, Avcılar, Fatih, Beylikdüzü ilçelerinde çesitli ev ve iş yerlerine, Muş ilinde de 1 ev olmak üzere toplam 33 adreste belirlenen şüphelilerin yakalanması ve arama yapılması talimatı verildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

