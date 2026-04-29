Düzce'de uyuşturucu satıcısına operasyon: 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından getirdiği uyuşturucuları satışa hazırlayan H.T. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Operasyonda şahsın evinden 50'şer gramlık paketler halinde toplam 1 kilo 50 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından getirdiği uyuşturucuları satmak için hazırlayan bir kişiyi yakaladı. Şahsın evinden 50'şer gram halinde paketlenmiş 1 kilo 50 gram uyuşturucu madde çıktı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandadma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda merkez ilçede H.T isimli şahsın il dışından getirdiği uyuşturucu maddelerin ticaretini yaptığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında H.T isimli şahıs uyuşturucu maddeleri satışa hazırlarken yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada 21 adet 50'şer gramlık paketler halinde, toplam 1 kilo 50 gram uyuşturucu madde emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. H.T isimii şahıs göz altına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
