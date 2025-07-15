Uyuşturucu Krizi: Adana'da Şahıs Hareketsiz Kaldı

Adana'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen bir şahıs kendinden geçti.

Alınan bilgiye göre, Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Bankta uzun süre hareketsiz oturan şahıs daha sonra çevreden uzaklaştı.

Çevreyi rahatsız eden şahıs, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

O anlar, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu ortaya koydu. - ADANA