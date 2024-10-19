Uyuşturucu kaçakçısı kadın, telefonundaki fotoğrafları güvenlik görevlisine gösterince yakayı ele verdi

Manchester Havalimanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Brezilya'dan gelen 27 yaşındaki Larissa Lins, dört çocuk annesi bir kadın, ülkeye girişte yakalandı.

Lins, İngiltere'ye tatil için geldiğini iddia etti. Ancak, görevlilere telefonundaki fotoğrafları gösterirken, yanlışlıkla uyuşturucu görüntülerini de gösterdi. Bu, şüpheleri artırdı ve detaylı bir arama yapılmasına neden oldu.

Aramada, Lins'in vücudunda ve sütyeninde kokain peletleri bulundu. Toplam 99 pelet ele geçirildi, bu da yaklaşık 1 kilo kokaine denk geliyor. Bu miktardaki uyuşturucunun sokak değeri oldukça yüksek.

Mahkemede Lins suçunu kabul etti. Savunma avukatı, müvekkilinin çaresizlik içinde bu işe karıştığını, organize suçlular tarafından kullanıldığını söyledi. Lins'in pişman olduğunu ve ailesine dönmek istediğini belirtti.

Hakim, uyuşturucu kaçakçılığının ciddi bir suç olduğunu vurgulayarak Lins'i üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezasının bir kısmını çektikten sonra Brezilya'ya sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Bu olay, uyuşturucu kaçakçılığının riskleri ve sonuçları hakkında önemli bir ders veriyor. Aynı zamanda, uluslararası organize suç örgütlerinin, zor durumdaki insanları nasıl kullandığını da gösteriyor.

Türkiye'de de benzer olaylarla karşılaşılıyor. Bu tür haberler, gençleri ve aileleri uyuşturucu tehlikesine karşı uyarıyor ve yasal sonuçlar konusunda bilinçlendiriyor.