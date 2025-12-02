Uyuşturucu İmalinden Aranan Firari Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 'uyuşturucu imal etme' suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerince; 'Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar' çerçevesinde yürütülen operasyonlarda, hakkında uyuşturucu imal etme suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari S.Ç. yakalandı. JASAT ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan S.Ç.; işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Adli makamlara çıkarılan şahıs, tutuklanarak Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRŞEHİR