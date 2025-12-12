Uyuşturucu madde kullanmalarının ardından hayatını kaybeden 2 genç için aile açıklama yaptı

Uyuşturucu madde kullanımı sonrasında Can Buğdaycı ile Ramazan Çetin'in ölümüne ilişkin görülen davada, sanıkların ilk duruşmada tahliye edilmesine tepki gösteren mağdur yakınları basın açıklaması yaptı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 12 Haziran günü bir şahıstan uyuşturucu madde alarak kullanan Ramazan Çetin, Can Buğdaycı ve İsmail Ayhan fenalaşarak hastanelik oldu. Tedavi altına alınan Ramazan Çetin ile Can Buğdaycı, hayatını kaybederken, İsmail Ayhan ise kurtarıldı. Adı geçen şahıslara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınarak yargılanan 3 şüpheli, ilk duruşmada tahliye edildi. Tahliye kararını yerinde bulmayan müşteki Zeynep Çulha, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Tedavi edilerek kurtarılan İsmail Ayhan'ın ablası Zeynep Çulha, adaleti sonuna kadar arayacaklarını ifade ederek, "Böyle bir düzen, böyle bir adalet yok. Bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Sesimizi duyurun. Bize yardım edin ve bu adalet yerini bulsun. Bu şekilde bu tahliyeyle kapanabilecek bir konu değil bu cinayet. Biz adalet istiyoruz" dedi. - ANKARA