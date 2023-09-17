Uyuşturucu baronunun sağ kolu yakalandı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL Ev hapsi kararıyla 15 Eylül'de cezaevinden çıkan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan yurt dışına kaçmaya çalışırken Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Bignan çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın 13 Haziran Salı günü Isparta'da yakalanarak tutuklanmıştı. 15 Eylül Cuma günü yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan Bignan, Büyükçekmece'deki evinden kaçma hazırlığında olduğu ihbarını alan polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Evinden çıkan Bignan hazır bekleyen araçla kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı. Yeniden gözaltına alınan Bignan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.