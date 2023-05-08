Uygulama noktasından kaçıp küfürler savuran sürücü 2,70 promil alkollü çıktı

Denizli'de işlek olan caddede uygulama yapan yunus timleri ve trafik polisleri, birçok aracı durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Denizli'de işlek olan caddede uygulama yapan yunus timleri ve trafik polisleri, birçok aracı durdurarak denetim gerçekleştirdi. Denetimde dur ihtarına uymayıp kaçan ve 2,70 promil alkollü çıkan bir kadın sürücü ise ağladıktan sonra küfürler savurup sinirlerine hakim olamadı.

Denizli'de sürücü ve yayaların güvenliği için denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor. Bu çerçevede yunus timleri ve trafik polisler, şehrin işlek noktalarından biri olan Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde uygulama yaptı. Burada çok sayıda aracı durduran ekipler, alkol testi yapıp araçların sorgulamasını gerçekleştirdi. Kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, birçok sürücünün ise kurallara uyduğu görüldü.

Denetimler çerçevesinde M.I. isimli sürücü, ekiplerin dur ihtarına uymayarak 20 GP 220 plakalı otomobiliyle uygulama noktasından kaçmaya başladı. Harekete geçen yunus timleri, kaçan aracı 1 kilometre uzaklıkta bulunan Doğan Demircioğlu Caddesi üzerinde yakaladı. Araçtan inen ve gözyaşlarına hakim olamayan kadının yapılan testinde 2,70 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bundan dolayı durmadığı öğrenilen kadın sürücü, neden kaçtınız sorusuna ise küfürlerle cevap verdi. Görüntülendiği için sinirlenen sürücü M.I., arkasına bakmadan ekip aracına bindi. Uygulanan cezai işlemin ardından sürücü ifadesi için karakola götürülürken, araç ise otoparka çekildi. - DENİZLİ