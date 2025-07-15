Utah'taki Orman Yangınında Alevler Ateş Hortumuna Dönüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Utah eyaletindeki La Sal dağlarında devam eden orman yangınında alevlerin ateş hortumuna dönüştüğü anlar kaydedildi. Yangın, şiddetli rüzgarların etkisiyle 60 bin dönümden fazla alanı kapsıyor. Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'nin Utah eyaletindeki La Sal dağlarında devam eden orman yangınında alevlerin ateş hortumuna dönüştüğü anlar korku saçtı.

ABD'nin Utah eyaletindeki La Sal dağlarındaki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Şiddetli rüzgarların etkili olduğu bölgedeki orman yangınında alevlerin ateş hortumuna dönüştüğü anlar korku saçtı. O anlar, itfaiye ekipleri tarafından kayda alındı. Eyaletin Arazi Yönetim Bürosu'na (BLM) göre, "nadir" görülen olayda kimse yaralanmadı.

"Utah genelinde 8 büyük orman yangını toplamda 60 bin dönümden fazla alanı etkiledi"

BLM'den yapılan açıklamada, Deer Creek Yangını'nın 8 bin 925 dönümlük bir alanda etkili olduğu ve henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi. Açıklamada, "Utah genelinde 8 büyük orman yangını toplamda 60 bin dönümden fazla alanı etkiledi ve bu yıl yanan alanların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. Yanan alanların çoğu BLM'ye ait olmasa da, itfaiyecilerimiz ve destek personelimiz eyalet genelindeki ortaklarımızla tam bir iş birliği içinde görev başında. Yangın hala yüksek seviyede. Dikkatli olun, tüm yerel kısıtlamalara uyun ve bir sonraki yangını önlemek için üzerinize düşeni yapın." - SALT LAKE CITY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız

"Kabul etmezse Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uygulayacağız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış

Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Ardına bakmadan kaçmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.