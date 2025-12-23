Haberler

Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: Tünel'de takla attı

Üsküdar'da Tantavi Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da Tantavi Tüneli'nde, Kısıklı-Ümraniye istikametinde yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünelde trafik kısa süreli olarak aksarken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
