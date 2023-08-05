Üsküdar'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca gözaltına alındı
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Sultantepe Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Merve Veziroğlu Y. ile Yunus Y. çifti arasında çıkan tartışma sonucunda Yunus Y, eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Merve Veziroğlu Y. hastaneye kaldırılırken, Yunus Y. ise gözaltına alındı. Merve Veziroğlu Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Üsküdar'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca gözaltına alındı.
Sultantepe Mahallesi Hacı Hesna Hatun Cami Sokak'ta bir apartmanda oturan Merve Veziroğlu Y. ile Yunus Y. çifti arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus Y, eşini çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı.
Yunus Y'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Y, sağlık ekiplerince Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yunus Y, polis ekiplerince gözaltına alınarak Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İç mimar ve sosyal medya dijital içerik üreticisi olduğu öğrenilen Merve Veziroğlu Y'nin hastanede yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.