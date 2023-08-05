Üsküdar'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca gözaltına alındı

Sultantepe Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Merve Veziroğlu Y. ile Yunus Y. çifti arasında çıkan tartışma sonucunda Yunus Y, eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Merve Veziroğlu Y. hastaneye kaldırılırken, Yunus Y. ise gözaltına alındı. Merve Veziroğlu Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.