Üsküdar'da sunucu Onur Yaprakcı'nın kardeşine hediye aldığı motosiklet çalındı

Çengelköy'de sunucu Onur Yaprakcı'nın kardeşine hediye olarak aldığı yaklaşık 130 bin lira değerinde motosiklet sabaha karşı park edildiği yerden çalındı. Motosikletin çalınma anı çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir motosikletle olay yerine gelen kasklı iki şüpheliden biri çevreyi gözetlediği ve güvenlik kamerasına ışık tutarak görüntü almasını engellemeye çalıştığı, diğerinin ise motosikleti saniyeler içinde kilitlerini kırıp götürdüğü görülüyor.

"USTALIKLA MOTORSİKLETİ ÇALIP GİDİYORLAR"

Sunucu Onur Yaprakcı "Kardeşime karne hediyesi olarak almıştım çok istemişti ama daha dört ay bile olmadan motoru çaldılar. Motorsikleti çok ustalıkla çalıyorlar. Kameraya ışık tutuyorlar. Motorsikletin çalındığı yerde güvenlik kameralarının olmasına rağmen ne cesaretle çalıyorlar? Güvenlik kamerasına farın ışığını tutarak görülmemesini sağlıyorlar. Çevrede bu kadar kamera olmasına rağmen hızlıca, ustalıkla motorsikleti çalıp gidiyorlar. Biz şikayette bulunduk. Motor bulunmasa da en azından hırsızlar bulunur, bu sayede başka birinin canını yakmazlar" dedi.

"DÖRT AY BİLE KULLANAMADIM"

Onur Yaprakcı'nın kardeşi Ahmet Emin Kuraoğlu ise, "Üniversite hediyesi olarak ağabeyim bana almıştı motoru. Sabah aşağı indiğimde motoru göremeyince çok kötü oldum. Motorsikleti daha dört ay bile kullanamadım. Motosikletin yerinde olmadığını görünce çalındığını anladım direkt binanın altındaki güvenlik kameralarına baktım. İki tane şahıs bir tane motor ile yaklaşıyorlar. Yüzleri kapalı maske ya da kask takmış olabilirler. Bir tanesi geldikleri motorun farını güvenlik kamerasını tutarak kamerayı kör etmeye çalışıyor, diğeri de 20-30 saniyede motoru çalıp gidiyor" diye konuştu.

- İstanbul