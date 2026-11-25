Üsküdar'da park halindeki tır freninin boşalması sonucu gecekondunun bahçesine girdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Küçüksu Mahallesi Mustafa Düzgünman Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 43 FY 900 plakalı park halindeki tırın henüz belirlenemeyen nedenle freni boşaldı. Hareket eden tır, cadde üzerindeki bir gecekondunun bahçe duvarını yıkarak bahçeye girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bahçe duvarı ile tırda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı