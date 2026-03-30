Üsküdar'da kırmızı ışıkta geçen yayaya İETT otobüsü çarptı

Üsküdar'da kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan bir yaya, duramayan İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 20.20 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yayalara kırmızı ışık yanarken bir yaya karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O sırada seyir halinde olan 34 HO 3564 plakalı İETT otobüsü, kayganlaşan yolun da etkisiyle duramayarak yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün camı patlarken, yaya ise savruldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaya, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise otobüs şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
