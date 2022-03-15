İstanbul'da bir garip olay! Görevliler kafede oturan çifti "Fazla yakınlaşmayın" diye uyarınca ortalık karıştı

Üsküdar'da bulunan bir kafede meydana gelen olayda iddiaya göre, müşteri olarak işletmeye gelen bir çiftin yakınlaştığını belirten işletme personeli, ''Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız'' diyerek uyarıda bulundu. Uyarısı sonrası kafe personelleri ile çift arasında tartışma yaşanırken, diğer müşteriler de duruma tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde işletme personelinin masaya gelerek müşteriye uyarıda bulunması ve diğer masadaki müşterilerinde işletme personeline tepki gösterdiği görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa