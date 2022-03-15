İstanbul'da bir garip olay! Görevliler kafede oturan çifti "Fazla yakınlaşmayın" diye uyarınca ortalık karıştı
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Üsküdar'da bir kafeye müşteri olarak gelen çift, işletme görevlileri tarafından fazla yakınlaştıkları gerekçesiyle uyarıldı. Çift ile görevliler arasında yaşanan tartışma cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde diğer müşterilerin de duruma tepki gösterdiği görülüyor.
Üsküdar'da bulunan bir kafede meydana gelen olayda iddiaya göre, müşteri olarak işletmeye gelen bir çiftin yakınlaştığını belirten işletme personeli, ''Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız'' diyerek uyarıda bulundu. Uyarısı sonrası kafe personelleri ile çift arasında tartışma yaşanırken, diğer müşteriler de duruma tepki gösterdi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde işletme personelinin masaya gelerek müşteriye uyarıda bulunması ve diğer masadaki müşterilerinde işletme personeline tepki gösterdiği görülüyor.