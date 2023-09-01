Üsküdar'da Kadınlara Sözlü Tacizde Bulunan Kişi Linç Edildi

Üsküdar'da alkollü olduğu ve yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişi, çevredekiler tarafından darbedildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, ÜSKÜDAR'DA yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi çevredekiler darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu ve yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyle çevredekiler tartıştı. Tartışma büyüyünce, çevredekiler şüpheli tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan şüpheliye müdahale de bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.