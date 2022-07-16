Üsküdar'da iki katlı bina alevlere teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da iki katlı bina alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Üsküdar'da iki katlı bina alevlere teslim oldu Üsküdar'da bulunan iki katlı binada yangın çıktı.

Üsküdar'da iki katlı bina alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Üsküdar'da bulunan iki katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan bina kullanılmaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın bilinmeyen bir nedenle saat 02.20 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binada çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği bina kullanılmaz hale geldi. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

İhlas Haber Ajansı / Onur Hamzaoğlu - 3. Sayfa

İtfaiye Üsküdar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title