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Üsküdar'da çarptığı taksiye binmek isteyen kadını zorla otomobiline bindirmeye kalktı!

3. Sayfa Haberleri

Üsküdar'da çarptığı taksiye binmek isteyen kadını zorla otomobiline bindirmeye kalktı!

Üsküdar'da bir sürücünün, otomobiliyle ticari taksiye çarparak taksiye binmek isteyen kadını zorla kendi otomobiline bindirmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Üsküdar'da bir sürücü, otomobiliyle ticari taksiye çarptı, ardından taksiye binmek isteyen kadını otomobiline bindirmeye çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan çevredekiler olaya müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KADINI ÇIĞLIKLARI KURTARDI

Üsküdar'da gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs otomobili ile ticari taksiye çarptı. Çarpan sürücü ardından taksiye binmek isteyen kadını zorla aracına bindirmeye çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmek için olay yerine geldi. Sokakta bir süreliğine arbede yaşandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Üsküdar 3. Sayfa Haberler

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