Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza nedeniyle seferler durdu 3. Sayfa Haberleri Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza nedeniyle seferler durdu Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu. Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza nedeniyle seferler durdu İSTANBUL - Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saat tren içerisinde bekleyen yolcular duruma tepki gösterirken arızanın giderilmesiyle seferler yeniden başlatıldı. Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza nedeniyle Ümraniye durağında seferler durduruldu. Metro içerisinde uzun süre bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi. Kimi yolcu ise trenden indi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası metro yeniden seferine devam etti. Metro tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadelerine yer verildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya Üsküdar 3. Sayfa Güncel Haberler

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