Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarpılması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Uşak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Uşak karayolunda V.A. (65) idaresindeki 06 BDB 327 plakalı otomobil, hastane kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen H.Y. (36) yönetimindeki 45 HD 773 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 HD 773 plakalı otomobil, önünde duran O.K.K. (38) yönetimindeki 64 BK 309 plakalı Fiat marka otomobile, o da İ.U. (36) yönetimindeki 64 ABK 781 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 06 BDB 237 plakalı otomobilin sürücüsü ve otomobillerde bulunan 6 yolcu, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü

Trump son anda programı değiştirdi, önce Zelenskiy ile görüştü
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rfale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş

Öğretmenden 11 yaşındaki tesettürlü öğrencisine skandal ifade
Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi

Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi
Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Galatasaray'dan açıklama

Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de güpegündüz silahlı saldırıya uğradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.