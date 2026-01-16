Uşak'ta zehir tacirlerine eşzamanlı operasyon: 8 gözaltı

Uşak'ta zehir tacirlerine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısları bir süre fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde narkotik timleri 14 Ocak Çarşamba günü eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 8 zehir taciri gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 30 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, 3 gram metamfetamin, 28 adet sentetik ecza hap, 2 gram esrar ve 1 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK