Haberler

Uşak'ta zehir tacirlerine eşzamanlı operasyon: 8 gözaltı

Uşak'ta zehir tacirlerine eşzamanlı operasyon: 8 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta narkotik ekipleri tarafından düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak'ta zehir tacirlerine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısları bir süre fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde narkotik timleri 14 Ocak Çarşamba günü eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 8 zehir taciri gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 30 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, 3 gram metamfetamin, 28 adet sentetik ecza hap, 2 gram esrar ve 1 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf