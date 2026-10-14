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Uşak'ta pazara giden annenin evi küle döndü! Kundakladığı iddia edilen kızı aranıyor

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Uşak'ta pazara giden annenin evi küle döndü! Kundakladığı iddia edilen kızı aranıyor
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Uşak'ın Işık Mahallesi'nde 57 yaşındaki Z.S.'ye ait tek katlı ev, sahibi pazar alışverişindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Z.S., evi kundakladığı iddiasıyla 26 yaşındaki kızı G.O.'dan şikayetçi oldu. Olayın ardından kaçan G.O.'nun yakalanması için polis çalışma başlattı.

Uşak'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, evi kundakladığı iddia edilen ev sahibinin kızı kayıplara karıştı.

PAZARDAYKEN EVİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın, Işık Mahallesi Birinci Taşkın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.S.'ye (57) ait tek katlı evde ev sahibi pazar alışverişine gittiği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

ANNE, KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan, yangını Z.S.'nin kızı G.O.'nun (26) çıkardığı iddia edildi. Z.S.'nin kızından şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan G.O.'nun yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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