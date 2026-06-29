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Uşak'ta çıkan yangında 600 dekar ekili alan zarar gördü

Uşak'ta çıkan yangında 600 dekar ekili alan zarar gördü
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Uşak'ın Eskisaray köyü yakınlarında çıkan yangında yaklaşık 600 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar gördü. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bir traktör de tamamen yandı.

Uşak'ta çıkan yangında yaklaşık 600 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Yangın, merkeze bağlı Eskisaray köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki ekili arazilere yayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ait 10 arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Havadan ve karadan yürütülen müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangında yaklaşık 600 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar görürken, saman balyası paketleme çalışması yapan M.B.'ye ait traktör de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangında zarar gören alanlar dronla havadan görüntülendi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHüseyin Apop:

yine yangın yine hasılat kaybı ?? ama ne olursa olsun hiçbir şey değişmiyor zaten ?? çiftçi kaybeder devlet yardım söz verir sonra vergiye çevirirler işte ?? böyle sistem böyle sonuç hocam ne beklemek ki ??

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Haber YorumlarıEdip Güvenç Çiçek:

yazık ya, 600 dekar tarım arazısı böyle gidiyor. avrupada böyle durumlarda çiftçilere anında yardım ödeniyor, burada ise insanlar zararlarıyla baş başa kalıyor. ekonomi düzelmeden bu sorunlar çoğalacak.

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