Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Uşak'ta gerçekleştiren uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramada 14 bin 84 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.Y, M.A. ve U.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, M.A. ve U.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı