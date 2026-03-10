Haberler

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Güncelleme:
Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda 14 bin 84 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uşak'ta gerçekleştiren uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramada 14 bin 84 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.Y, M.A. ve U.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, M.A. ve U.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

