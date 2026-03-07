Haberler

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Güncelleme:
Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve bir silah ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramada 907 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 313 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza, bir miktar ecstasy ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
