Uşak'ta 2 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Uşak'ta gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 317 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 50 gram metamfetamin, sentetik ecza ve esrar ele geçirildi.

Uşak'ta 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 317 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 50 gram metamfetamin ve bir miktar sentetik ecza ile bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - UŞAK

Haberler.com
