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Uşak'ta Traktör Kazası: Çiftçi Ağır Yaralandı

Uşak'ta Traktör Kazası: Çiftçi Ağır Yaralandı
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Uşak'ta ilaçlama yaparken traktörünün kendiliğinden hareket etmesi sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki çiftçi hastaneye kaldırıldı. M.T.'nin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Uşak'ta kendi tarlasında traktörle ilaçlama yapan çiftçi, ilaçlama makinesini kontrol etmek için indiğinde traktörün kendiliğinden hareket etmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Ulucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde kendi tarlasını 54 LA 412 plakalı traktörüyle ilaçlama yapan M.T. (54) bir süre sonra ilaçlama makinesini kontrol etmek için traktörden indi. M.T. ilaçlama makinesini kontrol ettiği esnada traktör kendiliğinden haraket ederek M.T'nin üstünden geçti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince M.T. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, M.T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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