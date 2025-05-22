Uşak'ta Traktör ile Tren Çarpıştı: 1 Yaralı

Uşak'ta Traktör ile Tren Çarpıştı: 1 Yaralı
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Uşak'ta hemzemin geçitte meydana gelen kazada, İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni ile traktör çarpıştı. Traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta hemzemin geçitte traktör ile trenin çarpışması sonucu, traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Ovademirler Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir-Uşak seferini yapan 32601 sefer sayılı yolcu treni ile İ.U. idaresindeki 64 NA 702 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör tren yaylarına devrilirken, römorkun bir parçası da yola düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan traktör sürücü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, ekiplerce yapılan çalışmanın ardından tren seferine devam ederken, traktör sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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