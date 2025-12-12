Uşak'ta kazada hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi

Uşak'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Mehmet Karaman, köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kazayı yara almadan atlatan Ayşe Karaman ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün Eşme- Uşak kara yolu Ahmetler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S.F. (33) idaresindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay'a (75) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ramazan Dulay ise Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mehmet Karaman için Eşme'nin Ahmetler köyünde cenaze töreni düzenlendi. Evinde helallik alınmasının ardından köy camisinde kılınan cenaze namazıyla Karaman gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törende, kaza sırasında yanında olan ve kazayı yara almadan atlatan eşi Ayşe Karaman ile aile fertleri büyük üzüntü yaşadı.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Dulay ve eşi Ayşe Dulay'ın ise, yurt dışında yaşayan yakınların cenaze törenine katılabilmesi için yarın defnedileceği öğrenildi.

Törene, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, Eşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar ve yakınları katıldı.

Öte yandan, hem kazada hayatını kaybeden kişilerin hem de kazadan yara almadan kurtulan Ayşe Karaman'ın, karşıdaki komşularına misafirliğe gitmek için yolu kullandıkları öğrenildi. - UŞAK