Haberler

Uşak'ta kazada hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi

Uşak'ta kazada hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Mehmet Karaman, köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kazayı yara almadan atlattığı için büyük üzüntü yaşayan eşi Ayşe Karaman gözyaşlarına boğuldu.

Uşak'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Mehmet Karaman, köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kazayı yara almadan atlatan Ayşe Karaman ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün Eşme- Uşak kara yolu Ahmetler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S.F. (33) idaresindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay'a (75) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalar yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ramazan Dulay ise Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mehmet Karaman için Eşme'nin Ahmetler köyünde cenaze töreni düzenlendi. Evinde helallik alınmasının ardından köy camisinde kılınan cenaze namazıyla Karaman gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törende, kaza sırasında yanında olan ve kazayı yara almadan atlatan eşi Ayşe Karaman ile aile fertleri büyük üzüntü yaşadı.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Dulay ve eşi Ayşe Dulay'ın ise, yurt dışında yaşayan yakınların cenaze törenine katılabilmesi için yarın defnedileceği öğrenildi.

Törene, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, Eşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Tırpancı, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar ve yakınları katıldı.

Öte yandan, hem kazada hayatını kaybeden kişilerin hem de kazadan yara almadan kurtulan Ayşe Karaman'ın, karşıdaki komşularına misafirliğe gitmek için yolu kullandıkları öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti: Etkilenmemek elde değil

Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
title