Uşak'ta Trafik Kazası: 1'i Ağır 7 Yaralı

Uşak'ta iki aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sivaslı-Uşak karayolu Uzunoluk mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.B. (19) idaresindeki Fiat Tofaş marka 45 APN 121 plakalı otomobil, sollama yaptığı esnada aynı istikamette ilerleyen Ö.K. (20) yönetimindeki 45 PR 020 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta takla attı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri ile otomobillerde bulunan M.E.Ç. (16), E.M.K. (17), F.C.K. (17), E.B. (17) ve A.K. (17) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK