Uşak'ta Temizlik Görevlisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Uşak'ta bir sitede temizlik yaparken düşen 54 yaşındaki işçi, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Uşak'ta temizlik yaptığı sırada site içinde düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitede temizlik görevlisi olarak çalışan 54 yaşındaki İsmet A., görev sırasında apartmanın iç kısmındaki boşluğa düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmet A., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmet A'ya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını kaybetti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
