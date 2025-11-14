Uşak'ta Temizlik Görevlisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Uşak'ta temizlik yaptığı sırada site içinde düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitede temizlik görevlisi olarak çalışan 54 yaşındaki İsmet A., görev sırasında apartmanın iç kısmındaki boşluğa düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmet A., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmet A'ya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını kaybetti. - UŞAK