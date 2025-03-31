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Uşak'ta Sobadan Sızan Gazdan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Uşak'ın Eşme ilçesinde bayram tatili için gelen bir çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ergün Gök, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, eşi Belkıs Gök'ün durumu ise kritik.

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çiftten 1'i hayatını kaybetti.

Olay, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Ahmetler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram tatili için Eskişehir'den ailesinin ziyaretine gelen Belkıs Gök (60) ve Ergün Gök (64) çiftin odada haraketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen çift Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergün Gök burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Belkıs Gök ise buradan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatılırken Belkıs Gök'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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