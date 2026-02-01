Haberler

Yoğun yağış sonrası köy yolunda çökme meydana geldi

Yoğun yağış sonrası köy yolunda çökme meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun yağmur sonrası Aşağı Karacahisar köyü yakınlarındaki köy yolunda çökme olayı gerçekleşti. Olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Uşak'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağmur yağışı sonrası merkeze bağlı Aşağı Karacahisar köyü yakınlarında köy yolunda çökme meydana geldi.

Kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından köy yolunun bir bölümünde çökme oluşurken, yolun bazı noktalarında da derin çatlaklar meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde olayda herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle yol araç trafiğine kapatılırken, köylere ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaresi ekiplerince alternatif güzergah oluşturuldu.

Öte yandan Aşağı Karacahisar ve Çamyuva köylerinde yaşayan vatandaşlara, çöken yolu kullanmamaları yönünde uyarı yapıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler

Netanyahu'nun sevgisi boş değilmiş! Epstein belgelerinden o ülke çıktı
Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu

Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Sidiki Cherif, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getirdi