Uşak'ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Güncelleme:
Uşak'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.S. (31) idaresindeki 06 MTP 58 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - UŞAK

Haberler.com

