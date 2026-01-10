Uşak'ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Uşak'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.S. (31) idaresindeki 06 MTP 58 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - UŞAK