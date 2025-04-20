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Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerinden motosiklet sürücülerine farkındalık eğitimi

Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerinden motosiklet sürücülerine farkındalık eğitimi
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Bir Kural 1 Ömür' kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine farkındalık eğitimi yapıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Bir Kural 1 Ömür' kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine farkındalık eğitimi yapıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik birimleri ekiplerince 'Bir Kural 1 Ömür' kampanyası kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydan'ında trafik farkındalık eğitim programı düzenlendi. Programa İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mevlüt Akça, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri İbrahim Balı, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Sedat Yılmaz, trafik polisleri, trafik jandarma, motosiklet dernekleri, moto kuryeler ve motosiklet sürücüleri katıldı.

Farkındalık eğitimi programı kapsamında motosiklet kazalarının sebepleri, motosiklet koruyucu tedbirleri ve güvenli motosiklet kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. - UŞAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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