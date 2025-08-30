Uşak'ta Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Uşak'ta panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan panelvan sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Uşak-Ankara karayolu Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M. (68) idaresindeki 64 FN 422 plakalı panelvan ile A.A. (42) yönetimindeki 55 AIT 315 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sürücüler ile otomobilde ve panelvan araçta yolcu konumunda bulunan S.K. (44), C.Y. (14), O.G. (57) ve S.A. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada ağır yaralanan A.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK