Uşak'ta Panelvan ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

Uşak'ta panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan panelvan sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Uşak-Ankara karayolu Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M. (68) idaresindeki 64 FN 422 plakalı panelvan ile A.A. (42) yönetimindeki 55 AIT 315 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sürücüler ile otomobilde ve panelvan araçta yolcu konumunda bulunan S.K. (44), C.Y. (14), O.G. (57) ve S.A. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada ağır yaralanan A.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500 lira yüzünden kiracısını döverek ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı

Kiracısının ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 gollü maçta Berke Özer asist yaptı, Lille kazandı

Yanlış duymadınız! 8 gollü maçta Berke'den harika asist
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.