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Sivaslı'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Uşak’ın Sivaslı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (18) idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile Şevket Çakın (31) yönetimindeki 64 AAY 623 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Şevket Çakın, Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakın, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekiplerince otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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