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Uşak'ta Otomobil Çarpması: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Otomobil Çarpması: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 59 yaşındaki Fadime Azman, otomobilin çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak-İzmir Karayolu Dikilitaş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.U. (53) idaresindeki 06 BNS 494 plakalı otomobil İzmir istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek isteyen 59 yaşındaki Fadime Azman'a çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Azman kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Azman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - UŞAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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